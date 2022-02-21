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Россия увеличила число авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой

Общество
Россия увеличила число авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 февраля. Россия с 21 февраля расширяет авиасообщения с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой. Кроме того, откроется авиасообщение из ряда российских городов.

По имеющимся данным, количество еженедельных рейсов из Москвы в Будапешт увеличится в два раза — с семи до 14. В то же время из Санкт-Петербурга в столицу Венгрии будет летать семь самолетов, в отличие от четырех ранее.

Количество рейсов из Москвы в Коломбо возрастет до четырех в неделю, а из Калининграда в Берлин — с двух до шести в неделю. Авиасообщение Калининграда с Дюссельдорфом расшириться до пяти самолетов.

Ранее Вьетнам объявил, что открывает свои граница для туристов из России. По словам властей азиатского государства, это произойдет с 15 марта этого года.

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