«Страна.ua»: Зеленский ищет пути для отказа от Минских соглашений

Киев, 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией, ведь это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом пишет «Страна.ua».

Со слов собеседников издания, власти в Киеве не планируют выходить на прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит Минские соглашения. У Зеленского есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — отмечают источники.

Также уточняется, Зеленский хочет использовать обострение ситуации на юго-востоке страны в свою пользу. На данный момент он не готов выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких официальных решений о возможности признания Россией ЛНР и ДНР не принималось. При этом он добавил, что никто не остается безучастным к судьбе Донбасса.