Новый ПТРК «Корнет-Д1» приступил к последнему этапу стрельбовых испытаний

Москва, 21 февраля. Новейший авиадесантируемый самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1» для ВДВ России начал финальные стрельбовые испытания. Об этом сообщили в Ростехе.

ПТРК «Корнет-Д1» разработали в Конструкторском бюро приборостроения им. академика Шипунова. Он необходим для поражения бронированных целей, включая средства динамической защиты. Современный его вариант способен уничтожать воздушные мишени, пишет ТАСС.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний, также машина проходит лабораторно-дорожные испытания», — отметили в Ростехе.

Инженеры увеличили дальность стрельбы ПТРК до десяти километров. Новый «Корнет-Д1» сможет поражать сразу две разные цели и вести огонь в автоматическом режиме.

На днях гвардейский ракетный крейсер «Москва» провел учения в акватории Черного моря. Экипажу с борта удалось уничтожить свыше 50 водных и воздушных целей с помощью светящихся авиабомб.