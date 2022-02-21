Политолог Фельдман: Зеленский пытается шантажировать ЕС и США

Москва, 21 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции поднял вопрос о ядерном статусе страны. Эта речь была вызвана обидой на США и европейских партнеров, уверен политолог Павел Фельдман.

Зеленский наконец-то начал понимать, что западные «товарищи» не намерены выполнять данные ранее обещания и «защищать» Украину в случае конфликтной ситуации, передает слова специалиста RT. Именно поэтому он начал говорить о возможном пересмотре отказа от ядерного оружия и намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума. Он обиделся на партнеров и пытается их шантажировать своими планами.

«Консультации по вопросам Будапештского меморандума необходимы Украине для того, чтобы в процессе, угрожая началом разработок по ядерному оружию, выбить из Запада материальную поддержку, летальное вооружение и превентивные санкции против РФ вплоть до эмбарго на покупку российских газа и нефти», — заявил эксперт в своем интервью.

Слова Зеленского становятся поводом для привлечения внимания западных стран и способом «заручиться их реальной поддержкой». Однако пока Киев только довольствуется «подачками» и «попытками откупиться» от навязчивой Украины.

Ранее Зеленский также изъявил желание провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом украинский лидер признал, что не понимает целей Москвы.