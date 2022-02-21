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Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля

Общество
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 февраля. Последняя рабочая неделя февраля в России будет шестидневная. Однако привычных три выходных дня затем не последует, заявила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В честь Дня защитника Отечества выходной будет установлен только 23 февраля. При этом предыдущий день будет считаться сокращенным, но рабочим.

Кроме того, три нерабочих дня ожидают россиян в период с 6 по 8 марта включительно. Однако перед этим предстоит отработать шестидневку, последний день из которой также будет считаться сокращенным.

Ранее появилась информация, что работодатели в России готовят своим подчиненным корпоративы на ближайшие праздники. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, на это готовы пойти 43% руководителей.

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