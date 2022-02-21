Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля

Москва, 21 февраля. Последняя рабочая неделя февраля в России будет шестидневная. Однако привычных три выходных дня затем не последует, заявила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В честь Дня защитника Отечества выходной будет установлен только 23 февраля. При этом предыдущий день будет считаться сокращенным, но рабочим.

Кроме того, три нерабочих дня ожидают россиян в период с 6 по 8 марта включительно. Однако перед этим предстоит отработать шестидневку, последний день из которой также будет считаться сокращенным.

Ранее появилась информация, что работодатели в России готовят своим подчиненным корпоративы на ближайшие праздники. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, на это готовы пойти 43% руководителей.