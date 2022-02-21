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МТС вложит в сервис аренды самокатов 740 млн рублей

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 03:20
Экономика
МТС вложит в сервис аренды самокатов 740 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 февраля. Сервис аренды самокатов Urent привлек от МТС и фондов VPE и VEB Ventures 2,09 млрд рублей. В планах компании стать частью экосистемы МТС и частично использовать бренд оператора.

Представитель VEB Ventures сообщил РБК, что в рамках раунда фонд вложил 650 млн руб., МТС — 740 млн руб., а VPE Capital — 700 млн руб. Согласно неофициальной информации, общая сумма сделки составила 7,5 млрд руб.

Привлеченные средства Urent направит на удвоение парка самокатов с нынешних 60 тыс., развитие инфраструктуры в городах, улучшение безопасности и открытие новых сервисных центров.

Вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов отмечает, что услуги аренды самокатов будут интегрированы с их экосистемой. Мобильный оператор проведет брендирование транспорта, а потом включит услуги их аренды в свой сервис подписки МТС Premium.

Ранее сообщалось, что компания McDonald's подала заявку в Роспатент для регистрации бренда «Па-ра-па-па-пам». Американская корпорация намерена зарегистрироваться в России по классу международной классификации товаров и услуг, который дает право для открытия ресторана.

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