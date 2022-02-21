Павел Майков устыдился роли Вити Пчелкина в сериале «Бригада»

Москва, 21 февраля. Российский актер кино и телевидения Павел Майков рассказал, почему испытывает стыд за роль бандита Вити Пчелкина (Пчела) из криминального сериала «Бригада».

Исполнитель одной из главных ролей неоднократно ругал проект режиссера Алексея Сидорова. По его словам, «Бригада» идеализирует образ криминальных элементов, которые мешали жить законопослушным гражданам.

«С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал "Бригада" принес пользу — известность, а для общества, людей — вред», — заявил Майков.

Не исключено, что зло на сериал актер затаил по иной причине. Известно, что после завершения проекта Майков год сидел без работы, несмотря на популярность, которую принесла ему роль Пчелы.

Зато теперь Майков снимается в «правильных» фильмах и играет «положительных» персонажей. Недавно он сыграл сотрудника уголовного розыска в сериале «Девушки с Макаровым», которому на попечение дают молодых выпускниц полицейской школы.