Киев, 21 февраля. Урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическим путем можно с помощью переговоров России и США. Они являются крупными мировыми державами и могут повлиять на другие страны.

Москва может вынудить Вашингтон пойти на компромисс по ситуации в Донбассе. Это связано с дипломатическими намерениями России, которые способны «утихомирить» воинственный пыл США, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Американцы просчитались вот в чем: Россия сейчас — это даже не Россия 2014 года. Прогресс ощутим. И сейчас Россия может на правах достойной работать с США по поводу заключения соглашений. И те требования, которые российское руководство поставило по поводу нейтралитета, дают возможность и дальше работать с американцами», — отметил украинский политик.

Азаров считает, что достижение этого компромисса станет не только путем решения проблемы Донбасса, но и положит начало появлению нормальной власти на Украине. Однако события, происходящие на территории Донецкой и Луганской народных республик, свидетельствуют, что США этого не понимают, заключил экс-премьер.

Госдеп США ранее заявил о готовности американского президента Джо Байдена встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Намерение главы Белого дома провести переговоры с Кремлем, основаны на дипломатии в решении вопроса по Украине, добавили в Вашингтоне.