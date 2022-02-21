Авиасообщение с Южно-Сахалинском нарушено из-за снежного циклона

Южно-Сахалинск, 21 февраля. Несколько рейсов задержаны или перенесены в аэропорте Южно-Сахалинска. Причиной изменения расписания полетов стал снежный циклон, бушующий на острове.

Самолет Южно-Сахалинск — Благовещенск, который должен был вылететь в 07:25 понедельника (23:25 воскресенья по Москве), отложен до 22 февраля. Рейс до Шахтерска перенесен с 08:30 на 11:00, однако точная информация по этому поводу будет озвучена в 10:00.

Утренний вылет в Хабаровск отсрочен на 12:00, в это же время из аэропорта должен вылететь борт до Охи. В Новосибирск самолет выдвинется не раньше 11:30, во Владивосток — 12:55.

Рейс в Хабаровск, запланированный на 11:40, отправится не раньше 12:30. Самолет до Москвы должен был вылететь в 11:45, но его перенесли на 22:45. Регистрация пассажиров начнется в 20:30.

С трудностями столкнулись и прибывающие борты. С 20 февраля задерживается рейс Оха — Южно-Сахалинск, прибытие которого ожидается в полдень понедельника. С опозданием в аэропорт прибудут самолеты из Хабаровска, Новосибирска, Шахтерска, Москвы, Владивостока и Благовещенска.

Череда циклонов с понедельника накроет и жителей Петербурга. В регионе ожидается пасмурная погода, температурные скачки и осадки.