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Экс-посол США в Москве Макфол поразился сообщению своих коллег о риске «терактов» в России

Политика
Экс-посол США в Москве Макфол поразился сообщению своих коллег о риске «терактов» в России
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 21 февраля. Американские дипломаты предупредили своих граждан о возможных «терактах» на территории России. Это объявление изумило экс-посла США в России Майкла Макфола.

«Предупреждение» вышло на сайте посольства США в Москве. По словам дипломатов, «нападения» якобы произойдут в Москве, Санкт-Петербурге и граничащих с Украиной городах в «ближайшее время». Они рекомендовали покинуть пределы РФ.

«Это очень необычно. Я не могу припомнить такого сообщения», — написал Макфол в своих социальных сетях.

Единственным исключением дипломат назвал ситуацию, сложившуюся возле резиденции в Спасо-Хаусе. Тогда на этой территории проходила демонстрация и американцы порекомендовали избегать этого района.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение американского посольства. В своем сообщении она обратила внимание, что коллеги не передали эту информацию российской стороне, что наталкивает на определенные мысли.

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россия сша дипломаты
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