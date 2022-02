Полянский: Запад игнорирует обстрел территорий Донбасса со стороны Украины

Москва, 21 февраля. Западные страны намеренно игнорируют обострение, которое в настоящий момент наблюдается в Донбассе. Помимо этого, они отрицают, что виновна в этом Украина, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Подобные действия, считает политик, чреваты серьезными последствиями. Какими неизвестно, однако одно из них — полноценное нападение Киева на Донецкую и Луганскую народную республики. Об этом Полянский заявил в эфире The mother of all talk shows на радио Sputnik.

«Учитывая то, что наши западные коллеги пытаются игнорировать то, что происходит на востоке Украины (они изначально отрицают, что Украина обстреливает эти территории, подразумевая, что все, что там происходит, является результатом российской провокации), такое поощрение очень рискованно», — отметил зампостпреда.

Тем временем Народная милиция ДНР все чаще сообщает о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины. За 20 февраля было зафиксировано 37 подобных случаев.