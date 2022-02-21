Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 04:16
04:11
Общество
Юрист Шелупахин предупредил о новых правилах фотографирования авто на техосмотре
04:10
Политика
AFP: Макрон выступил инициатором личной встречи Путина и Байдена
04:09
Происшествия
Житель Краснокаменска отмахивался ножом от агрессивных бездомных собак
04:08
Политика
Американцы подняли на смех заявления дипмиссии Вашингтона об угрозе терактов в Москве
04:08
Происшествия
Украинские силовики выпустили 12 запрещенных снарядов по селу Заиченко
04:07
Общество
Инфекционист Поздняков: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 80%
04:07
Происшествия
Житель Улан-Удэ отправился в тюрьму на 9,5 лет за убийство друга детства
04:05
Происшествия
Подозреваемого в нападении на композитора Александра Колкера задержали в Петербурге
04:00
Политика
Лицемерное «дружелюбие» Запада: политик Олейник призвал запретить Зеленскому въезд в ЕС и США
03:50
Спорт
Роднина допустила непродуманность в штабе Тутберидзе на фоне скандала с Валиевой
Все новости

Полянский: Запад игнорирует обстрел территорий Донбасса со стороны Украины

Политика
Полянский: Запад игнорирует обстрел территорий Донбасса со стороны Украины
russiaun.ru

Москва, 21 февраля. Западные страны намеренно игнорируют обострение, которое в настоящий момент наблюдается в Донбассе. Помимо этого, они отрицают, что виновна в этом Украина, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Подобные действия, считает политик, чреваты серьезными последствиями. Какими неизвестно, однако одно из них — полноценное нападение Киева на Донецкую и Луганскую народную республики. Об этом Полянский заявил в эфире The mother of all talk shows на радио Sputnik.

«Учитывая то, что наши западные коллеги пытаются игнорировать то, что происходит на востоке Украины (они изначально отрицают, что Украина обстреливает эти территории, подразумевая, что все, что там происходит, является результатом российской провокации), такое поощрение очень рискованно», — отметил зампостпреда.

Тем временем Народная милиция ДНР все чаще сообщает о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины. За 20 февраля было зафиксировано 37 подобных случаев.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Полянский: Запад игнорирует обстрел территорий Донбасса со стороны Украины
украина донбасс запад обострение полянский игнорирование
Комментировать