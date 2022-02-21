BFM TV: Макрон дважды за день связался с Путиным по телефону

Париж, 21 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон за минувшее воскресенье дважды провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такую информацию представил телеканал BFM TV.

По сообщению СМИ, вторая беседа политиков продлилась час. Об обсуждаемых вопросах, которые потребовали повторного звонка, не уточняется.

«Новый звонок — в тот же день. Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным в воскресенье», — указано в сообщении BFM TV.

Первые телефонные переговоры в минувшее воскресенье Макрон и Путин провели днем. По информации французских медиа, диалог продлился 1 час 45 минут. Президенты договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по ситуации на Украине в ближайшие часы, уточнили в Елисейском дворце.

Известно, что после беседы с Путиным Макрон связался с украинским лидером Владимиром Зеленским. По заявлению последнего, темой обсуждения стало обострение ситуации в Донбассе.