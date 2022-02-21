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Юрист Соловьев призвал россиян немедленно сообщать «куда следует» при звонке мошенников

Общество
Юрист Соловьев призвал россиян немедленно сообщать «куда следует» при звонке мошенников
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Москва, 21 февраля. Многие деяния телефонных мошенников остаются безнаказанными в том числе из-за того, что их жертвы не сообщают о злоумышленниках «куда надо» — в правоохранительные органы и банки. Так считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что лишь каждый четвертый россиянин заявляет о мошенниках в уполномоченные ведомства. По словам Соловьева, при столкновении с телефонными аферистами необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию — это в первую очередь поможет самому пострадавшему, а также облегчит работу правоохранителей или сотрудников банка.

«Получив (подозрительный. — Прим. ФАН) телефонный звонок, к сожалению, многие не сообщают об этом ни в банк, ни в правоохранительные органы. Так вот, как раз это и делает телефонных мошенников достаточно успешными. Очень многие преступления остаются нераскрытыми из-за отсутствия сообщений (о них в полицию или в банк. — Прим. ФАН)», — поделился юрист в беседе с радио Sputnik.

Соловьев отмечал, что мошенники часто представляются жертвам сотрудниками Следственного комитета или других правоохранительных органов. Злоумышленники также нередко «примеряют» на себя образ резидентов техподдержки банка или предлагают приобрести определенные услуги по скидке.

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банки иван соловьев телефонные мошенники
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