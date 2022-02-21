Адвокат Кудерко предупредила об опасности оставления номера телефона под лобовым стеклом

Москва, 21 февраля. Автовладельцы рискуют стать жертвами мошенников, оставляя свои номера телефонов под лобовым стеклом. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко.

Номер телефона является достаточной информацией о человеке, чтобы в дальнейшем обмануть его. Одной из наиболее частых мошеннических схем являются звонки «очевидцев или потерпевших» от несуществующего ДТП. В тот же список входят предложения выкупа машины, звонки от лица инспекторов ГИБДД или судебных приставов, передает «Прайм».

«Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер», — посоветовала адвокат.

На территории России в будущем могут появиться штрафы за разглашение персональных данных клиентов банков. Это позволит снизить число подобных инцидентов и заставит сотрудников кредитных организаций внимательнее относиться к своим обязанностям.