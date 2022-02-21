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Адвокат Кудерко предупредила об опасности оставления номера телефона под лобовым стеклом

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 02:35
Общество
Адвокат Кудерко предупредила об опасности оставления номера телефона под лобовым стеклом
unsplash.com  /  Courtney Corlew

Москва, 21 февраля. Автовладельцы рискуют стать жертвами мошенников, оставляя свои номера телефонов под лобовым стеклом. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко.

Номер телефона является достаточной информацией о человеке, чтобы в дальнейшем обмануть его. Одной из наиболее частых мошеннических схем являются звонки «очевидцев или потерпевших» от несуществующего ДТП. В тот же список входят предложения выкупа машины, звонки от лица инспекторов ГИБДД или судебных приставов, передает «Прайм».

«Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер», — посоветовала адвокат.

На территории России в будущем могут появиться штрафы за разглашение персональных данных клиентов банков. Это позволит снизить число подобных инцидентов и заставит сотрудников кредитных организаций внимательнее относиться к своим обязанностям.

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