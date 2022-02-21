Ритейлеры теряют до 3 млн рублей в месяц из-за мошенничества с бонусными программами

Москва, 21 февраля. Число случаев мошенничества с программами лояльности выросло на 89% по итогам прошлого года. Ежемесячные убытки ритейлеров из-за этого достигают 3 млн рублей.

Действиям мошенников подвергались 90% компаний, имеющих бонусные программы для покупателей. Чаще всего с проблемами сталкиваются супермаркеты и торговые онлайн-площадки. Оценить общий объем потерь достаточно сложно, так как сети фиксируют не все инциденты, передает газета «Коммерсантъ».

Похитить чужие баллы и скидки стремятся не только хакеры. Уязвимостями в программах лояльности пользуются сами покупатели, создавая сразу несколько учетных записей, а также сотрудники торговых сетей.

Россияне в прошлом году реже жаловались на кредитные организации. Количество соответствующих обращений в Центробанк снизилось на 27% по сравнению с 2020 годом.