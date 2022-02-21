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Обозреватель Харченко: Зеленский провалился при попытке повторить речь Путина

Политика
Обозреватель Харченко: Зеленский провалился при попытке повторить речь Путина
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 21 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский в ходе конференции по безопасности попытался повторить «мюнхенскую речь» российского лидера Владимира Путина.

Знаменитая речь Путина прозвучала на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. В рамках своего выступления российский лидер акцентировал внимание на системных противоречиях России с НАТО и США.

«Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную "любовь" к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких "реформ", — говорится в статье «Страны.ua», написанной главредом Максимом Мининым и обозревателем Александром Харченко.

В материале отмечается, что после своего выступления Путин придерживался последовательного курса по купированию прозвучавших в Мюнхене угроз российской безопасности. Зеленский же признал, что Украина не может выполнить свои задачи в отсутствие внешней подпитки.

«То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими "детскими обидами" на недостаточное внимание со стороны партнеров», — пишут авторы статьи.

Однако журналисты нашли, за что похвалить Зеленского. Речь идет о мнении украинского президента, согласно которому «никакой войны с Россией не будет».

«Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и "вторжения". Судя по всему, он думает, что его "разводят"», — отмечается в материале.

Политолог Александр Лазарев ранее назвал ошибкой решение Зеленского выступить на Мюнхенской конференции. Он считает, что таким образом украинский президент поступил вопреки «совету» властей США.

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