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Экс-глава СБУ Ганжа: Запад планирует развязать войну на Украине

Политика
Экс-глава СБУ Ганжа: Запад планирует развязать войну на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 21 февраля. Страны Запада создают из Украины «анти-Россию» с целью в дальнейшем развязать войну на ее территории. Об этом заявил экс-глава СБУ Сергей Ганжа.

На данный момент осуществлен первый этап создания «анти-России» — Запад убедил Киев во «враждебности» Москвы и накачивает страну вооружением для «борьбы» с «противником». Когда мировым лидерам покажется, что Украина готова «умирать», тогда война будет развязана.

«Западным странам нужен конфликт и погибших тысяч 150», — уверен Ганжа.

Западные страны активно нагнетают обстановку, запугивая граждан Украины скорой войной с РФ. Многие государства даже убеждают своих соотечественников уехать из Киева из-за «небезопасной» ситуации на территории.

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