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Военный эксперт Шурыгин не исключил «югославского сценария» агрессии ВСУ в Донбассе
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Военный эксперт Шурыгин не исключил «югославского сценария» агрессии ВСУ в Донбассе

Политика
Военный эксперт Шурыгин не исключил «югославского сценария» агрессии ВСУ в Донбассе
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 21 февраля. Украинские силовики могут прибегнуть к стремительному нападению на республики Донбасса, которое схоже с «югославским сценарием». По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, войска могут отрезать Донецкую и Луганскую народные республики друг от друга, а также от границы с РФ.

Специалист отметил, что на данный момент официальный Киев пытается «устроить достаточно масштабную заварушку», не переводя конфликт в крупномасштабное вооруженное противостояние. По заявлениям Шурыгина, ответный удар со стороны ЛДНР развяжет руки ВСУ, после чего силовики смогут заявлять, что «они подверглись агрессии, а сами ни в чем не виноваты».

«Не исключено, что ВСУ готовится к быстрой операции наподобие югославской — мощными ударами отрезать республики друг от друга и от границы с Россией. Такая операция подразумевает окружение городов, вряд ли они будут пытаться их штурмовать. Скорее, отрежут от инфраструктуры, обложат со всех сторон и попытаются взять измором», — передают «Известия» слова военного эксперта.

Тем временем при обстреле ВСУ ранения получили три мирных жителя Луганской Народной Республики. За воскресенье украинские силовики по меньшей мере 66 раз нарушили режим тишины в республике.

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Все новости / Политика / Военный эксперт Шурыгин не исключил «югославского сценария» агрессии ВСУ в Донбассе
донбасс владислав шурыгин лднр
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