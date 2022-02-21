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Онколог Сергеев предположил, как жена Тодоровского Брик намекнула в Сети о смертельной болезни

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 01:36
Шоу-бизнес
Онколог Сергеев предположил, как жена Тодоровского Брик намекнула в Сети о смертельной болезни
кадр из фильма «Оптимисты»

Москва, 21 февраля. Актриса фильма «Оттепель» Евгения Брик умерла после продолжительной болезни. Онколог Петр Сергеев обратил внимание на стрижку звезды, которая намекала на скорую смерть.

Сергеев выступил в эфире программы «Звезды сошлись». По словам врача, стрижка, как правило, свидетельствует о том, что пациент проходит или окончил первые курсы химиотерапии.

«Если клинически мыслить — она ― молодая девушка. В первую очередь, это может быть онкология репродуктивной женской системы, также это может быть меланома, заболевание крови», ― предположил специалист в эфире шоу.

Сейчас у молодых людей болезнь развивается стремительней, чем у пожилых. Но даже дорогостоящее лечение не гарантирует избавление от страшной смертельной болезни, уверен Сергеев.

«Онкологические злокачественные заболевания у молодых пациентов очень быстро текут. Это факт. Полгода — это 6 курсов. Пожизненное лечение метостатическому пациенту обойдется в 100 тысяч долларов», — оценил затраты онколог.

На развитие рака могла повлиять наследственность. В данной ситуации, по мнению Сергеева, у Брик был отягощенный онкоанамнез: в семье болели отец и дедушка знаменитой актрисы.

О смерти Евгении Брик стало известно 10-го февраля. По предварительной информации, народная любимица скончалась из-за онкологического заболевания. Точный диагноз остался неизвестен. Церемония прощания со звездой прошла в Лос-Анджелесе, где Евгения провела последние годы со своей семьей: у нее осталась 12-летняя дочь Зоя, которую Брик родила от режиссера Валерия Тодоровского.

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онкология тодоровский брик
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