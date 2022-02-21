Онколог Сергеев предположил, как жена Тодоровского Брик намекнула в Сети о смертельной болезни

Москва, 21 февраля. Актриса фильма «Оттепель» Евгения Брик умерла после продолжительной болезни. Онколог Петр Сергеев обратил внимание на стрижку звезды, которая намекала на скорую смерть.

Сергеев выступил в эфире программы «Звезды сошлись». По словам врача, стрижка, как правило, свидетельствует о том, что пациент проходит или окончил первые курсы химиотерапии.

«Если клинически мыслить — она ― молодая девушка. В первую очередь, это может быть онкология репродуктивной женской системы, также это может быть меланома, заболевание крови», ― предположил специалист в эфире шоу.

Сейчас у молодых людей болезнь развивается стремительней, чем у пожилых. Но даже дорогостоящее лечение не гарантирует избавление от страшной смертельной болезни, уверен Сергеев.

«Онкологические злокачественные заболевания у молодых пациентов очень быстро текут. Это факт. Полгода — это 6 курсов. Пожизненное лечение метостатическому пациенту обойдется в 100 тысяч долларов», — оценил затраты онколог.

На развитие рака могла повлиять наследственность. В данной ситуации, по мнению Сергеева, у Брик был отягощенный онкоанамнез: в семье болели отец и дедушка знаменитой актрисы.

О смерти Евгении Брик стало известно 10-го февраля. По предварительной информации, народная любимица скончалась из-за онкологического заболевания. Точный диагноз остался неизвестен. Церемония прощания со звездой прошла в Лос-Анджелесе, где Евгения провела последние годы со своей семьей: у нее осталась 12-летняя дочь Зоя, которую Брик родила от режиссера Валерия Тодоровского.