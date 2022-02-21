Итальянский посол в Австралии Тардиоли разбилась насмерть при падении с балкона

Рим, 21 февраля. Трагедия произошла в итальянской провинции Перуджи, которая является родиной посла страны в Австралии Франчески Тардиоли. Она приехала туда во время своего отпуска.

Незадолго до гибели дипломат вышла на балкон, расположенный на высоте четвертого этажа. В какой-то момент она потеряла равновесие и сорвалась вниз. От полученных травм женщина скончалась до приезда врачей.

Тардиоли находилась на дипломатической службе с 1991 года. В 2019 году ее назначили на пост посла в Канберре, до этого она была сотрудником дипмиссий в Албании, Саудовской Аравии и Ливии, а также работала в представительстве при НАТО и в МИД Италии. Согласно информации местных СМИ, 57-летний дипломат страдала от депрессивного расстройства.

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