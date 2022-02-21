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The Sun: ежедневное употребление свежемолотого кофе может продлить жизнь

Общество
The Sun: ежедневное употребление свежемолотого кофе может продлить жизнь
pixabay.com  /  Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️

Москва, 21 февраля. Всего три чашки кофе в день могут снизить риск преждевременной смерти. Об этом передает The Sun со ссылкой на соответствующее исследование ученых.

Авторами эксперимента стали специалисты из Университета Земмельвайса в Будапеште и Лондонского университета королевы Марии. На протяжении 11 лет они следили за состояние здоровья людей, которые употребляли кофе. Результаты исследования показали, что добровольцы, выпивающие три чашки напитка в день, сталкивались с преждевременной смертью на 12 процентов реже. Риск летального исхода от сердечных заболеваний снижался на 17 процентов, от инсульта — на 21 процент.

«Мы обнаружили, что регулярное употребление кофе в умеренных количествах полезно для здоровья сердца, и предположили, что оно может замедлить его возрастные изменения», — отметил доктор Пал Маурович-Хорват.

Положительный эффект отмечен лишь у тех, кто употреблял свежемолотый, а не растворимый кофе. Ученые считают, что польза этого напитка обусловлена содержанием в нем антиоксидантов, а не кофеина.

Существует множество исследований на тему пользы кофе для организма. Ранее ученые установили, что употребление напитка без сахара и сиропов помогает бороться с дегенеративными возрастными заболеваниями и снижает риск развития деменции у пенсионеров.

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кофе питание долголетие
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