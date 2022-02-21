Швейцарская авиакомпания SWISS сообщила о приостановке всех полетов из Цюриха в Киев

Цюрих, 21 февраля. Швейцарский авиаперевозчик SWISS принял решение о приостановке полетов из города Цюрих в украинскую столицу Киев. Постановление вступает в силу с 21 февраля, сообщил представитель компании.

Ранее о приостановке полетов в Киев также сообщил немецкий авиаперевозчик Lufthansa. Примечательно, что SWISS является «дочкой» этой компании. Как сообщил представитель, перевозчик внимательно наблюдает за ситуацией на Украине, а также находится в постоянном контакте с властями страны. Об этом передает РИА Новости.

«Swiss International Airlines приостанавливает рейсы из Цюриха в Киев и обратно с 21 по 28 февраля. Главным приоритетом в любое время для нас являются безопасность пассажиров и членов экипажей», — говорится в сообщении.

О соответствующем решении ранее заявлял перевозчик «Скандинавские авиалинии». Его самолеты не будут летать над Украиной до 27 февраля.