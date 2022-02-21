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Белый дом сообщил о телефонном разговоре Байдена и Макрона

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 01:13
Политика
Белый дом сообщил о телефонном разговоре Байдена и Макрона
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Вашингтон, 21 февраля. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры примерно в полночь по московскому времени. Об этом журналистам сообщило официальное лицо из Белого дома.

Разговор двух лидеров продлился всего 15 минут. При этом темы, которые обсуждали Байден и Макрон, не разглашаются.

«Разговор по защищенной связи президента Байдена с президентом Франции Макроном завершился в 16:02 по времени восточного побережья США (00:02 по Москве — прим. ФАН)», — отметили в Белом доме.

Ранее в этот же день состоялся разговор Макрона с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу эскалации на Украине и приняли решение об организации экстренной встречи трехсторонней контактной группы по Донбассу для поиска решения конфликта дипломатическим путем.

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