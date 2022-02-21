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«Может быть опасен»: нарколог Зражевская поставила диагноз актеру «Буржуя» Николаеву

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 01:12
Шоу-бизнес
«Может быть опасен»: нарколог Зражевская поставила диагноз актеру «Буржуя» Николаеву
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 21 февраля. В начале февраля 2022 года актер Валерий Николаев попал в полицейский участок, а после очередного дебоша перед правоохранителями отправился лечиться в психиатрическую клинику. Диагноз ему попыталась поставить психиатр и нарколог Инна Зражевская.

Исполнитель главной роли в фильме «Буржуй» в последние несколько лет регулярно попадает в криминальные сводки и пугает фанатов своим неординарными выходками. Его поведение попало в центр внимания гостей программы «Звезды сошлись» на НТВ.

«В поведении его наблюдается какой-то психоз. Когда это проходит, он возвращается в норму. Такой человек может быть опасен для окружающих. В голову таким людям могут приходить суицидальные мысли. Они очень артистичны по своей сущности», — объяснила Зражевская в эфире телешоу.

На данный момент Николаев находится в психиатрической клинике. По словам его супруги, артист проведет в стенах больницы еще две недели.

При этом еще недавно он казался поклонникам вылечившимся и здоровым человеком. Во время шоу «Танцы со звездами» Николаев признался, что стал отцом во второй раз.

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