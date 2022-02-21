«Он уже зверь»: от кого актриса Татьяна Васильева спасалась бегством

Москва, 21 февраля. Актриса Татьяна Васильева в рамках программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что от бывшего мужа Григория Мартиросяна ей приходилось спасаться бегством. Мужчина был не прочь решать семейные проблемы с помощью кулаков.

Популярная киноактриса рассказала о своем опыте абьюзивных отношений и дала совет женщинам, которые попали в похожую ситуацию. По ее словам, от мучителя нужно бежать и не поддерживать с ним дружеских отношений. Отказаться от встреч нужно даже в том случае, если бывших возлюбленных связывает общий ребенок.

Васильева столкнулась с болезненными отношениями в молодости. Ее второй супруг был жестоким человеком, и поэтому она искренне сочувствует жертвам физического насилия.

«Любая женщина знает точку невозврата. Он уже зверь, он убийца. Не звоните, не общайтесь с такими, кто опасен для вас. В таких общениях нету места дружескому общению», — советует народная любимица.

Не только Васильева в ходе шоу поделилась болезненными воспоминаниями из молодости. Многие актрисы признались, что их бил и унижал любимый мужчина. Среди них бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копейкина.