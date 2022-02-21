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Штрафы за разглашение персональных данных клиентов намерены ввести в России

Общество
Штрафы за разглашение персональных данных клиентов намерены ввести в России
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Москва, 21 февраля. Халатность сотрудников банков и других организаций зачастую приводит к разглашению персональных данных клиентов. Подобную проблему планируется решить пополнением КоАП новыми штрафами.

Предложения в настоящий момент прорабатывают Минцифры и Совет Федерации, сообщил представитель министерства. Соответствующие нововведения, считают в ведомстве, значительно снизят количество инцидентов, а также заставят работников организаций внимательнее относиться к своим обязанностям, передает газета «Известия».

«Существующие штрафные санкции не "побуждают" операторов к безусловному выполнению требований законодательства в области персональных данных, в связи с чем введение оборотных штрафов, на наш взгляд, будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками персональных данных», — объяснил представитель Минцифры.

В настоящее время не разглашать личную информацию клиента обязывает закон «О персональных данных». Однако штрафы за соответствующие нарушения не предусмотрены.

Утечка данных делает из клиента легкую добычу для мошенников. Как эффективно защититься от них, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

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штрафы персональные данные закон коап
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