Росавиация начнет мониторить цены на билеты по маршрутам внутри страны

Москва, 21 февраля. Авиакомпании обяжут ежемесячно отчитываться о средней стоимости забронированной перевозки в эконом-классе по маршрутам внутри России. С таким поручением выступила Росавиация.

Речь идет о маршрутах в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда. Авиакомпании начнут направлять сведения о ценах до десятого числа каждого месяца.

Соответствующая мера направлена на недопущение подорожания авиабилетов перед весенним и летним сезонами, уточнили в Минтрансе. В Росавиации пока никак не прокомментировали новое требование, передает газета «Известия».

По итогам 2021 года в России был зафиксирован значительный рост на авиаперевозки внутри страны. Только московские воздушные гавани за прошлый год обслужили 73 млн 687 тыс. человек.