«Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа

Москва, 21 февраля. Экс-жена выпускника шоу «Фабрика звезд» Прохора Шаляпина Лариса Копейкина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ вспомнила о непростых отношениях, которые сложились у нее с первым мужем.

По словам знаменитой женщины, ее супруг был настоящим тираном. Однако импульсивная звезда российского шоу-бизнеса не хотела занимать позицию жертвы и в один из конфликтных моментов избила бывшего мужа в ответ на встречную агрессию.

«Это история произошла с моим первым мужем. У нас дома был подарок — деревянный крест. Он меня ударил. Но я всегда давала ему сдачу и пошла на него "крестным ходом", а потом его увезли на скорой. Ко мне приходила милиция. Я объясняла, что защищалась», — с ужасом вспоминает Лариса Копейкина.

В рамках программы «Звезды сошлись» приглашенные артистки эстрады и кино поделились болезненными воспоминаниями из детства и юности. Многие народные любимицы на всю страну признались, что подвергались физическому и эмоциональному насилию со стороны близких родственников и возлюбленных мужчин.