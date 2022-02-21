Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 01:15
01:13
Политика
Белый дом сообщил о телефонном разговоре Байдена и Макрона
01:12
Шоу-бизнес
«Может быть опасен»: нарколог Зражевская поставила диагноз актеру «Буржуя» Николаеву
01:07
Шоу-бизнес
«Он уже зверь»: от кого актриса Татьяна Васильева спасалась бегством
00:58
Общество
Беженцы из Донбасса в Ростовской области начали получать бесплатные сим-карты
00:47
Общество
Профессор Ризванов допустил, что существующие вакцины помогут против «Дельтакронов»
00:46
Общество
Штрафы за разглашение персональных данных клиентов намерены ввести в России
00:44
Общество
Росавиация начнет мониторить цены на билеты по маршрутам внутри страны
00:40
Шоу-бизнес
«Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа
00:37
Политика
Источник Минобороны России назвал глупостью «сенсацию» CBS о приказе «вторжения» на Украину
00:33
Экономика
Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ
Все новости

«Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа

Шоу-бизнес
«Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 21 февраля. Экс-жена выпускника шоу «Фабрика звезд» Прохора Шаляпина Лариса Копейкина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ вспомнила о непростых отношениях, которые сложились у нее с первым мужем.

По словам знаменитой женщины, ее супруг был настоящим тираном. Однако импульсивная звезда российского шоу-бизнеса не хотела занимать позицию жертвы и в один из конфликтных моментов избила бывшего мужа в ответ на встречную агрессию.

«Это история произошла с моим первым мужем. У нас дома был подарок — деревянный крест. Он меня ударил. Но я всегда давала ему сдачу и пошла на него "крестным ходом", а потом его увезли на скорой. Ко мне приходила милиция. Я объясняла, что защищалась», — с ужасом вспоминает Лариса Копейкина.

В рамках программы «Звезды сошлись» приглашенные артистки эстрады и кино поделились болезненными воспоминаниями из детства и юности. Многие народные любимицы на всю страну признались, что подвергались физическому и эмоциональному насилию со стороны близких родственников и возлюбленных мужчин.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа
шаляпин звезды сошлись копейкина
Комментировать