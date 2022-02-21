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Источник Минобороны России назвал глупостью «сенсацию» CBS о приказе «вторжения» на Украину
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Источник Минобороны России назвал глупостью «сенсацию» CBS о приказе «вторжения» на Украину

Политика
Источник Минобороны России назвал глупостью «сенсацию» CBS о приказе «вторжения» на Украину
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 21 февраля. Так называемая «сенсация» американского телеканала CBS о приказе Вооруженным силам России атаковать Украину является глупостью. Об этом заявил источник, близкий к Минобороны РФ.

По его словам, очередной раунд вбросов про неминуемое российское «вторжение» не имеет ничего общего с реальностью. Кроме того, подобные бездоказательные заявления ставят президента США Джо Байдена в глупое положение, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже прокомментировала новость CBS. Она выразила мнение, что американская пропаганда продолжает бросаться бездоказательными обвинениями, пытаясь еще больше обострить ситуацию в Донбассе.

Информацию о якобы начале полномасштабного наступления на Украину озвучил ведущий телеканала Дэвид Мартин. По его словам, российские войска получили прямой приказ о вторжении.

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минобороны байден вторжение cbs
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