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Экономика
Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ
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Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 00:52
Экономика
Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 21 февраля. Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести законопроект, согласно которому на рост тарифов ЖКХ будет наложен мораторий. Длительность предлагаемой меры — с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Текст законопроекта и пояснительную записку к нему разместил замглавы фракции Ярослав Нилов у себя в Telegram-канале. В сообщении указано, что данное решение связано с сокращением реальных располагаемых доходов россиян, многие из которых лишились работы. Усугубляет положение граждан и инфляция.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в проекте.

Нилов также напомнил, что в этом году, по заявлениям Правительства РФ, рост тарифов будет варьироваться от 2,9 до 6,5 процента. В связи с этим мораторий, считают в ЛДПР, «частично улучшит ситуацию с реальными доходами».

В последнее время жители России стали все чаще жаловаться на резкий рост тарифов на отопление. Соответствующие заявления намерена изучить ФАС.

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жкх лдпр законопроект мораторий рост тарифов
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