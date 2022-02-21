Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ

Москва, 21 февраля. Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести законопроект, согласно которому на рост тарифов ЖКХ будет наложен мораторий. Длительность предлагаемой меры — с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Текст законопроекта и пояснительную записку к нему разместил замглавы фракции Ярослав Нилов у себя в Telegram-канале. В сообщении указано, что данное решение связано с сокращением реальных располагаемых доходов россиян, многие из которых лишились работы. Усугубляет положение граждан и инфляция.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в проекте.

Нилов также напомнил, что в этом году, по заявлениям Правительства РФ, рост тарифов будет варьироваться от 2,9 до 6,5 процента. В связи с этим мораторий, считают в ЛДПР, «частично улучшит ситуацию с реальными доходами».

В последнее время жители России стали все чаще жаловаться на резкий рост тарифов на отопление. Соответствующие заявления намерена изучить ФАС.