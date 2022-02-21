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Джонсон поприветствовал заявления Путина в переговорах с Макроном

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 00:32
Политика
Джонсон поприветствовал заявления Путина в переговорах с Макроном
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 21 февраля. Британский премьер Борис Джонсон назвал хорошим знаком слова президента России Владимира Путина, сказанные во время телефонной беседы с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Соответствующую информацию озвучили на Даунинг-стрит.

В Лондоне сообщили, что Макрон проинформировал Джонсона о переговорах с Путиным. Отмечается, что премьер-министр Великобритании также обратил внимание, что «позиция Украины должна быть центральной» в рамках переговоров любого характера.

«Премьер-министр отметил, что обещания президента Путина президенту Макрону — знак, который можно приветствовать, о том, что он (Путин) может быть готов участвовать в поиске дипломатического решения», — следует из заявления коммюника, обнародованного канцелярией главы британского правительства.

В воскресенье президенты России и Франции провели беседу в телефонном формате, в рамках которой была затронута тема напряженности вокруг Украины. Путин и Макрон также условились провести встречу рабочей группы для урегулирования ситуации в Донбассе.

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Борис Джонсон путин макрон Россия и украина
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