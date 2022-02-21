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Три мирных жителя ЛНР получили ранения в результате обстрела ВСУ

Происшествия
Три мирных жителя ЛНР получили ранения в результате обстрела ВСУ
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Луганск, 21 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили обстрел поселка Знаменка. В результате происшествия пострадали трое мирных жителей, сообщили в Народной милиции.

По информации представителей Народной милиции, украинские силовики нарушили режим прекращения огня 66 раз 20 февраля. Вооруженные силы обстреляли 24 населенных пункта в Луганской Народной Республике.

Ранее стало известно о гибели двух мирных жителей в населенном пункте Пионерское, который находится в семи километрах от российской границы. Защитники республики продолжают отбивать нападение силовиков.

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