Луганск, 21 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили обстрел поселка Знаменка. В результате происшествия пострадали трое мирных жителей, сообщили в Народной милиции.

По информации представителей Народной милиции, украинские силовики нарушили режим прекращения огня 66 раз 20 февраля. Вооруженные силы обстреляли 24 населенных пункта в Луганской Народной Республике.

Ранее стало известно о гибели двух мирных жителей в населенном пункте Пионерское, который находится в семи километрах от российской границы. Защитники республики продолжают отбивать нападение силовиков.