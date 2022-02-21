«Была счастлива»: экс-жена Шаляпина дала совет девушкам, как пережить тяжелое расставание

Москва, 21 февраля. Артистки эстрады неоднократно признавались, что подвергались физическому и моральному насилию со стороны возлюбленных мужчин. На фоне этого экс-жена выпускника шоу «Фабрика звезд» Прохора Шаляпина Лариса Копейкина дала советы женщинам в рамках программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Уважающие себя девушки, по словам Копейкиной, должны разорвать болезненные отношения. Она рассказала, как пережить тяжелое расставание и не поддаться депрессивному настроению.

«Я никогда не зацикливаюсь на расставании. Все потому, что я была счастлива до встречи с человеком, счастлива с ним отношениях и буду счастлива без него», — произнесла Копейкина.

Свой комментарий она дала в ответ на обращение дочки Валерии, артистки Шены, к фанатам. Она призналась, что пережила непростой период в жизни, который заключался в физическом абьюзе и последующем болезненном расставании.

«В 2021 году произошла ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я еще была ребенком, а потом еще несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова», — написала Анна Шульгина в Instagram.

Приглашенные на программу артистки эстрады и кино также поделились болезненными воспоминаниями. Многие народные любимицы на всю страну признались, что подвергались физическому и эмоциональному насилию не только со стороны возлюбленных мужчин, но и от близких родственников. Каждая из женщин подтвердила, что не нужно боятся и стыдиться огласки общественности. Лучше, конечно, разорвать отношения и привести эмоциональное состояние в порядок при помощи психолога.