Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 01:14
01:13
Политика
Белый дом сообщил о телефонном разговоре Байдена и Макрона
01:12
Шоу-бизнес
«Может быть опасен»: нарколог Зражевская поставила диагноз актеру «Буржуя» Николаеву
01:07
Шоу-бизнес
«Он уже зверь»: от кого актриса Татьяна Васильева спасалась бегством
00:58
Общество
Беженцы из Донбасса в Ростовской области начали получать бесплатные сим-карты
00:47
Общество
Профессор Ризванов допустил, что существующие вакцины помогут против «Дельтакронов»
00:46
Общество
Штрафы за разглашение персональных данных клиентов намерены ввести в России
00:44
Общество
Росавиация начнет мониторить цены на билеты по маршрутам внутри страны
00:40
Шоу-бизнес
«Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа
00:37
Политика
Источник Минобороны России назвал глупостью «сенсацию» CBS о приказе «вторжения» на Украину
00:33
Экономика
Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ
Все новости

Граждане России с положительным тестом на антитела смогут оформить COVID-сертификат

Общество
Граждане России с положительным тестом на антитела смогут оформить COVID-сертификат
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 февраля. Россияне получат возможность оформлять COVID-сертификат на основании положительного результата теста на антитела. Соответствующий приказ выпустили в Минздраве.

Сертификат можно оформлять с 21 февраля. Документ будет сформирован однократно, если на портале «Госуслуг» будут сведения результата теста на антитела к коронавирусу не позже трех календарных дней с момента подачи заявления.

Тест на антитела могут сделать в любой лаборатории с лицензией. Срок его действия составит шесть месяцев. С 21 февраля несовершеннолетним будут выдавать печатный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаний или перенесенной инфекции.

Пандемия коронавируса остается важной проблемой в России. По информации оперштаба, в стране зафиксировано 170 699 случаев заражения по состоянию на 20 февраля. За сутки умерли 745 пациентов с COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Граждане России с положительным тестом на антитела смогут оформить COVID-сертификат
минздрав сертификат коронавирус
Комментировать