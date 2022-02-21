Граждане России с положительным тестом на антитела смогут оформить COVID-сертификат

Москва, 21 февраля. Россияне получат возможность оформлять COVID-сертификат на основании положительного результата теста на антитела. Соответствующий приказ выпустили в Минздраве.

Сертификат можно оформлять с 21 февраля. Документ будет сформирован однократно, если на портале «Госуслуг» будут сведения результата теста на антитела к коронавирусу не позже трех календарных дней с момента подачи заявления.

Тест на антитела могут сделать в любой лаборатории с лицензией. Срок его действия составит шесть месяцев. С 21 февраля несовершеннолетним будут выдавать печатный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, медицинских противопоказаний или перенесенной инфекции.

Пандемия коронавируса остается важной проблемой в России. По информации оперштаба, в стране зафиксировано 170 699 случаев заражения по состоянию на 20 февраля. За сутки умерли 745 пациентов с COVID-19.