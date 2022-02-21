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Власти ДНР сообщили об обстреле Коммунаровки запрещенными минами

Происшествия
Власти ДНР сообщили об обстреле Коммунаровки запрещенными минами
Федеральное агентство новостей

Донецк, 21 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали запрещенные мины при обстреле населенного пункта Коммунаровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Атака производилась минами калибра 120 миллиметров, уточнили в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Обстрел зафиксирован вечером 20 февраля, всего выпущено девять мин.

«23:13 — н.п. Новогнатовка — н.п. Коммунаровка: выпущено девять мин калибром 120 мм», — уточняется в сообщении информационной службы представительства в Telegram.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) ранее сообщили об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Украинские силовики используют для нападения артиллерийское вооружение.

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украина днр донбасс
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