Власти ДНР сообщили об обстреле Коммунаровки запрещенными минами

Донецк, 21 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали запрещенные мины при обстреле населенного пункта Коммунаровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Атака производилась минами калибра 120 миллиметров, уточнили в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Обстрел зафиксирован вечером 20 февраля, всего выпущено девять мин.

«23:13 — н.п. Новогнатовка — н.п. Коммунаровка: выпущено девять мин калибром 120 мм», — уточняется в сообщении информационной службы представительства в Telegram.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) ранее сообщили об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Украинские силовики используют для нападения артиллерийское вооружение.