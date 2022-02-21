Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 01:14
01:13
Политика
Белый дом сообщил о телефонном разговоре Байдена и Макрона
01:12
Шоу-бизнес
«Может быть опасен»: нарколог Зражевская поставила диагноз актеру «Буржуя» Николаеву
01:07
Шоу-бизнес
«Он уже зверь»: от кого актриса Татьяна Васильева спасалась бегством
00:58
Общество
Беженцы из Донбасса в Ростовской области начали получать бесплатные сим-карты
00:47
Общество
Профессор Ризванов допустил, что существующие вакцины помогут против «Дельтакронов»
00:46
Общество
Штрафы за разглашение персональных данных клиентов намерены ввести в России
00:44
Общество
Росавиация начнет мониторить цены на билеты по маршрутам внутри страны
00:40
Шоу-бизнес
«Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа
00:37
Политика
Источник Минобороны России назвал глупостью «сенсацию» CBS о приказе «вторжения» на Украину
00:33
Экономика
Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ
Все новости

ВСУ нарушили режим тишины в ЛНР 16 раз менее чем за час

Происшествия
ВСУ нарушили режим тишины в ЛНР 16 раз менее чем за час
facebook.com/pressjfo.news  /  Операция объединенных сил

Луганск, 21 февраля. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня на территории ЛНР менее чем за час. Соответствующую информацию привели в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле Луганска также использовали запрещенное тяжелое вооружение. По территории республики велся огонь из минометов 120 миллиметров, уточнили представители ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения! Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня», — следует из заявления представительства ЛНР в СЦКК в Telegram.

Часом ранее Народная милиция ЛНР заявила об обострении обстановки на линии соприкосновения, пишет RT. Луганские правоохранители сообщали, что территория республики обстреливается из артиллерийских орудий со стороны украинских силовиков.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / ВСУ нарушили режим тишины в ЛНР 16 раз менее чем за час
Луганск всу днр и лнр
Комментировать