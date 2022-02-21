ВСУ нарушили режим тишины в ЛНР 16 раз менее чем за час

Луганск, 21 февраля. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня на территории ЛНР менее чем за час. Соответствующую информацию привели в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле Луганска также использовали запрещенное тяжелое вооружение. По территории республики велся огонь из минометов 120 миллиметров, уточнили представители ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения! Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня», — следует из заявления представительства ЛНР в СЦКК в Telegram.

Часом ранее Народная милиция ЛНР заявила об обострении обстановки на линии соприкосновения, пишет RT. Луганские правоохранители сообщали, что территория республики обстреливается из артиллерийских орудий со стороны украинских силовиков.