Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 01:14
01:13
Политика
Белый дом сообщил о телефонном разговоре Байдена и Макрона
01:12
Шоу-бизнес
«Может быть опасен»: нарколог Зражевская поставила диагноз актеру «Буржуя» Николаеву
01:07
Шоу-бизнес
«Он уже зверь»: от кого актриса Татьяна Васильева спасалась бегством
00:58
Общество
Беженцы из Донбасса в Ростовской области начали получать бесплатные сим-карты
00:47
Общество
Профессор Ризванов допустил, что существующие вакцины помогут против «Дельтакронов»
00:46
Общество
Штрафы за разглашение персональных данных клиентов намерены ввести в России
00:44
Общество
Росавиация начнет мониторить цены на билеты по маршрутам внутри страны
00:40
Шоу-бизнес
«Увезли на скорой»: из-за чего экс-жена Шаляпина Копейкина избила бывшего мужа
00:37
Политика
Источник Минобороны России назвал глупостью «сенсацию» CBS о приказе «вторжения» на Украину
00:33
Экономика
Депутаты от ЛДПР выступили за введение моратория на рост тарифов ЖКХ
Все новости

Байден обсудил на заседании совета национальной безопасности США обострение вокруг Украины

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 00:15
Политика
Байден обсудил на заседании совета национальной безопасности США обострение вокруг Украины
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

, 21 февраля. Президент США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности, на котором главной темой обсуждения стала эскалация на Украине. Об этом сообщил Белый дом, не приводя подробности саммита.

По мнению американской стороны, в росте напряженности в Донбассе виноваты ДНР, ЛНР и Москва. Однако Россия отвергает всяческие обвинения о своем участии в конфликте на юго-востоке Украины.

«Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер уверен, что представители республик устраивают провокации на линии разграничения, нарушая режим прекращения огня. По его словам, в сложившихся условиях Киеву невыгодно идти на обострение.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден обсудил на заседании совета национальной безопасности США обострение вокруг Украины
донбасс байден совет нацбезопасности ситуация вокруг украины
Комментировать