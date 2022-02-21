Байден обсудил на заседании совета национальной безопасности США обострение вокруг Украины

, 21 февраля. Президент США Джо Байден провел заседание совета национальной безопасности, на котором главной темой обсуждения стала эскалация на Украине. Об этом сообщил Белый дом, не приводя подробности саммита.

По мнению американской стороны, в росте напряженности в Донбассе виноваты ДНР, ЛНР и Москва. Однако Россия отвергает всяческие обвинения о своем участии в конфликте на юго-востоке Украины.

«Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной», — сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер уверен, что представители республик устраивают провокации на линии разграничения, нарушая режим прекращения огня. По его словам, в сложившихся условиях Киеву невыгодно идти на обострение.