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Бывшего гендиректора Merlion задержали за ложный донос и фальсификацию доказательств

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 00:14
Происшествия
Бывшего гендиректора Merlion задержали за ложный донос и фальсификацию доказательств
rosgvard.ru

Москва, 21 февраля. Бывший гендиректор компании Merlion Вячеслав Симоненко был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему намерены предъявить обвинения за ложный донос и фальсификацию доказательств.

Ранее Симоненко проходил по делу потерпевшим. Расследование велось с 2015 года, когда неизвестные люди забросали его дом бутылками с зажигательной смесью. Это, в свою очередь привело к пожару. Следствие до сих пор считало, что происшествие является заказом коллег Симоненко. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Защита подозреваемых при этом наставила, что все они стали жертвами вымогательства со стороны бизнесмена. Позже меры пресечения троим фигурантам отменили.

Ранее был задержан директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия в городе Ханты-Мансийск. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 1 миллиона рублей.

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