Десять автомобилей попали в четыре аварии на небольшом участке трассы в Башкирии

Уфа, 21 февраля. Сразу четыре аварии в течение небольшого промежутка времени произошли на трассе Самара — Уфа — Челябинск в Республике Башкирия. В результате ДТП повреждения получили около десяти автомобилей, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным правоохранителей, все аварии были зафиксированы около 21:00 по московскому времени. В результате ДТП никто не пострадал, механические повреждения получили некоторые автомобили. На место происшествия прибыли четыре экипажа дорожной полиции.

«На 1 355 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск на протяжении одного километра зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием десяти автомобилей», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве на Каширском шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. Федеральное агентство новостей предоставило эксклюзивные кадры с места событий.