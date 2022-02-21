Первый поезд с беженцами из ЛДНР прибыл в Волгоградскую область

Волжский, 21 февраля. Более 400 жителей Донецкой и Луганской народных республик, включая 166 несовершеннолетних, приехали на поезде в город Волжский Волгоградской области. Состав прибыл из Ростовской области.

Эвакуированных в Россию жителей Донбасса поселят в пунктах временного размещения. Последние организуют в самом Волжском и на севере Волгограда. С 19 февраля на территории области действует режим повышенной готовности из-за прибытия в регион большого числа беженцев.

Местные власти и волонтеры заявили, что готовы к росту количества приезжих, так как уже имели подобный опыт в 2014 году. Всех прибывших обеспечат питанием и медицинской помощью.

Первый поезд с беженцами из Донбасса ожидается вечером 20 февраля в Курской области. В связи с этим на территории региона объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает RT.