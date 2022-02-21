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INN: западный истеблишмент показал «идиотизм и кровожадность» в переговорах с Россией

Политика
INN: западный истеблишмент показал «идиотизм и кровожадность» в переговорах с Россией
Федеральное агентство новостей

Иерусалим, 21 февраля. Многие западные политики, включая действующего президента США Джо Байдена, используют неправильный подход в переговорах с Россией. Некоторых из них вовсе не стоит допускать до переговорного процесса, передает Israel national news мнение эксперта в сфере безопасности Марка Лангфана.

Эксперт отмечает, что в общении с Россией, которая обладает «второй военной мощью на Земле», стоит проявлять уважение. Вместо этого политики только и говорят, что об «эскалации ситуации, угрозах, санкциях и датах выдуманного вторжения». Таким образом они преследуют одну «кровожадную» цель — развязывание войны в Европе.

«Люди, отвечающие за дипломатию с (российским лидером Владимиром. — Прим.ФАН) Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить», — высказал свое мнение Лангфан.

Специалист отметил, что для деэскалации ситуации мировые лидеры должны пойти на компромиссы. А именно — создать нейтральную зону между НАТО и Москвой и не допустить членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что западные страны зарабатывают на раздутом украинском кризисе. При этом Киев ежемесячно теряет по 3 млрд долларов из-за этой ситуации.

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