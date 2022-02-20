Джастин Бибер отложил концерт из-за коронавируса

Лос-Анджелес, 20 февраля. Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер заразился коронавирусом. Ему пришлось перенести ближайший концерт в Лас-Вегасе, пишет TMZ.

Джастин Бибер должен был выступить в Лас-Вегасе 20 февраля. Но в связи с болезнью в графике исполнителя произошли изменения. Теперь выступление должно состояться летом текущего года. Пока предварительная дата — 28 июня.

В ближайшее время у канадского музыканта должны состояться еще концерты. Один из них пройдет в Глендейле штата Аризона 22 февраля, а второй – в Лос-Анджелесе 24 февраля. На данный момент неизвестно, будут ли переносить их.

Но не только популярные исполнители сдают положительный тест на коронавирус. В Букингемском дворце сообщили, что у королевы Великобритании Елизаветы II подтвердился COVID-19. У монарха отмечаются симптомы острой респираторной вирусной инфекции.