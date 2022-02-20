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Олимпийский чемпион Роман Костомаров скрывался в костюме Пса в шоу «Маска»

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 23:40
Общество
Олимпийский чемпион Роман Костомаров скрывался в костюме Пса в шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com  /  WeiT Media

Москва, 20 февраля. Российский фигурист Роман Костомаров, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой, по решению судей покинул развлекательное шоу «Маска».

Во втором выпуске проекта зрители выбрали трех претендентов на вылет: Пса, Малыша и Мухомора. После голосования решено было дать Малышу еще один шанс проявить себя. Судьи стали гадать, кто же скрывается за маской Пса.

Тимур Родригез предположил, что это Влад Сташевский. Тимуру Батрутдинову показалось — в костюме четвероногого друга скрывается Богдан Титомир. К этой же версии склонялся и Филипп Киркоров. Регина Тодоренко увидела в Псе музыканта Игоря Бурнышева (Burito)

Судьи попросили Пса снять маску. Они с удивлением обнаружили, что их водил за нос известный фигурист. Костомаров является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров скрывался в костюме Пса в шоу «Маска»
prt scr НТВ /

Ранее Киркоров удивил зрителей своей сентиментальностью. Поп-король не сдержал слез, слушая песню «Снег» в исполнении артиста в костюме Джокера.

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шоу пес маска костомаров
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