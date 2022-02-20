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Захарова отреагировала на заявление американского посольства о «рисках терактов» в России

Политика
Захарова отреагировала на заявление американского посольства о «рисках терактов» в России
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 20 февраля. Посольство Соединенных Штатов в Москве предупредило своих граждан о «возможных терактах» в России. Соответствующее заявление дипмиссии прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметили в посольстве США, теракты могут произойти в Москве, Санкт-Петербурге и городах, которые граничат с Украиной. Основными «объектами» называются торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей.

Дипломат обратила внимание на одну деталь — американская дипмиссия не передала соответствующие «сведения» своим российским коллегам. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — задалась вопросом Захарова.

Западные СМИ в последнее время нагнетают ситуацию и «предупреждают» о неспокойной обстановке на территории России и особенно районах, которые граничат с Украиной. Однако чаще всего такие «прогнозы» оказываются ложными и бездоказательными, которые призваны напугать граждан обеих стран «скорой войной».

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