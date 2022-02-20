Глава СДПГ Мютцених испугался ответных мер России на санкции Запада

Берлин, 20 февраля. Запад разрабатывает санкции против России в случае «вторжения» на территорию Украины. Возможные ответные меры Москвы напугали главу Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха.

Принятие Россией ответных мер может негативно повлиять на область газоснабжения Германии. Немецкая сторона, по словам депутата, сделает все, чтобы предотвратить такой сценарий.

«Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России», — сказал Мютцених в эфире телеканала ZDF, говоря о возможных последствиях мер, которые может принять РФ.

При этом мировое сообщество уверено, что санкции не смогут негативно повлиять на Россию, так как в таких условиях она живет уже почти восемь лет. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, в последние годы РФ значительно увеличила свои валютные резервы.