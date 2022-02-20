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Посольство США в Москве напугало американцев возможными «терактами» в России

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 23:33
Происшествия
Посольство США в Москве напугало американцев возможными «терактами» в России
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Вашингтон, 20 февраля. Срочное предупреждение для проживающих в РФ американцев было опубликовано на сайте посольства США в Москве. Гражданам США рекомендуется покинуть территорию России.

Причиной срочной «эвакуации» называются возможные «теракты», которые якобы «в ближайшее время» пройдут в России. Дипломаты советуют не затягивать с решением и подумать о планах по выезду из страны. При этом они не приводят никаких аргументов и доказательств своих слов, ссылаясь на «источники СМИ». 

Нападения якобы «прогнозируются» в торговых центрах, метро и на железнодорожных станциях в Москве и Петербурге. Опасной называется и территория, которая граничит с Украиной.

США и западные СМИ в последнее время активно нагнетают ситуацию об обстановке в России и на Украине, запугивая как граждан своей страны, так и РФ. При этом на данный момент теракты и нападения происходят в Донбассе, однако проблема не воспринимается мировым сообществом серьезно. Так, недавно луганские правоохранители предотвратили одну из атак в центре города на месте митинга воинов-интернационалистов.

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