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ФАН публикует видео массовой аварии на Каширском шоссе

Происшествия
ФАН публикует видео массовой аварии на Каширском шоссе
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 20 февраля. Массовая авария на Каширском шоссе, по предварительным данным, произошла из-за гололеда. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе 61 дома. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу девять автомобилей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники столичных экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места событий.

Информация о факте ДТП поступила полчаса назад. В причинах и обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

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