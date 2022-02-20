ФАН публикует видео массовой аварии на Каширском шоссе

Москва, 20 февраля. Массовая авария на Каширском шоссе, по предварительным данным, произошла из-за гололеда. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе 61 дома. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали сразу девять автомобилей. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники столичных экстренных служб. Информация о пострадавших на данный момент уточняется. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места событий.

Информация о факте ДТП поступила полчаса назад. В причинах и обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.