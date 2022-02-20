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Захарова иронично упрекнула CBS в невнимательности из-за публикации новостей о «вторжении»

Политика
Захарова иронично упрекнула CBS в невнимательности из-за публикации новостей о «вторжении»
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 20 февраля. Ведущий телеканала CBS сообщил о «получении приказа» российским военным командованием о начале вторжения на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила это заявление.

CBS добавил, что российские военные якобы разрабатывают план действия на поле боя. Согласно американской традиции, никаких доказательств этим сведениям приведено не было.

«Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то», — пошутила Захарова в своем Telegram-канале.

Западные СМИ в последнее время активно нагнетают ситуацию вокруг Украины и наперебой заявляют о скором «вторжении» России на территорию страны. Официальные лица даже прогнозировали точные даты и публиковали карты с указанием «захвата» определенных населенных пунктов. Однако ни один из «прогнозов» не сбылся — Россия является сторонником мирного урегулирования ситуации в Донбассе. В то время как ВСУ в последние два дня проводит массовые обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

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