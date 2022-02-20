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ВСУ ведут артобстрел территории ЛНР по всей линии соприкосновения

Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ ведут артобстрел территории ЛНР по всей линии соприкосновения
facebook.com/GeneralStaff.ua/  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Луганск, 20 февраля. Территория ЛНР обстреливается из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения, огонь ведется Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделала Народная милиция ЛНР.

Правоохранители ЛНР проинформировали, что ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. Предположительно, украинские силовики готовятся пойти в наступление.

Утром воскресенья ВСУ также предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе села Пионерское. Оборонное ведомство самопровозглашенной республики сообщало, что при боестолкновении противник понес потери и был вынужден отступить.

Ранее 19 февраля территория Ростовской области, куда были эвакуированы беженцы с Донбасса, подверглась обстрелам со стороны Украины. По данному инциденту Следственный комитет России возбудил уголовное дело, пишет RT.

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