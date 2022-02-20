Генсек ОБСЕ Шмид заявила о массовом применении тяжелого вооружения в Донбассе

Донецк, 20 февраля. Широкое применение тяжелого вооружения наблюдается в Донбассе. Соответствующие атаки зафиксировала Миссия ОБСЕ, сообщила генеральный секретарь Хельга Мария Шмид.

Применение тяжелых вооружений стало следствием участившихся сообщений об ущербе и пострадавших, отметила она. В связи с этим Шмид призвала прекратить соответствующие действия, вывести технику и соблюдать режим прекращения огня.

Она также напомнила, что применение тяжелого вооружения запрещено Минскими соглашениями. По словам генсека, сторонам конфликта в настоящий момент необходимо сосредоточиться на защите мирных жителей.

Ранее Миссией ОБСЕ было зафиксировано порядка 1566 нарушений режима прекращения огня. Среди них в Донецкой народной республике — 591 случай, в Луганской — 975 случаев.