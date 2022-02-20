Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 23:43
23:40
Общество
Олимпийский чемпион Роман Костомаров скрывался в костюме Пса в шоу «Маска»
23:32
Политика
Захарова отреагировала на заявление американского посольства о «рисках терактов» в России
23:18
Политика
Глава СДПГ Мютцених испугался ответных мер России на санкции Запада
23:13
Происшествия
Корпус медицинского университета им. Мечникова вспыхнул на Пискаревском проспекте
23:13
Происшествия
Посольство США в Москве напугало американцев возможными «терактами» в России
23:07
Происшествия
ФАН публикует видео массовой аварии на Каширском шоссе
23:00
ФАН-ТВ
«Зона обострения». Что происходит в Донбассе прямо сейчас?
22:53
Политика
Захарова иронично упрекнула CBS в невнимательности из-за публикации новостей о «вторжении»
22:50
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ ведут артобстрел территории ЛНР по всей линии соприкосновения
22:45
Армия
Генсек ОБСЕ Шмид заявила о массовом применении тяжелого вооружения в Донбассе
Все новости

Генсек ОБСЕ Шмид заявила о массовом применении тяжелого вооружения в Донбассе

Армия
Генсек ОБСЕ Шмид заявила о массовом применении тяжелого вооружения в Донбассе
mil.gov.ua  /  Пресс-служба ВСУ

Донецк, 20 февраля. Широкое применение тяжелого вооружения наблюдается в Донбассе. Соответствующие атаки зафиксировала Миссия ОБСЕ, сообщила генеральный секретарь Хельга Мария Шмид.

Применение тяжелых вооружений стало следствием участившихся сообщений об ущербе и пострадавших, отметила она. В связи с этим Шмид призвала прекратить соответствующие действия, вывести технику и соблюдать режим прекращения огня.

Она также напомнила, что применение тяжелого вооружения запрещено Минскими соглашениями. По словам генсека, сторонам конфликта в настоящий момент необходимо сосредоточиться на защите мирных жителей.

Ранее Миссией ОБСЕ было зафиксировано порядка 1566 нарушений режима прекращения огня. Среди них в Донецкой народной республике — 591 случай, в Луганской — 975 случаев.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Генсек ОБСЕ Шмид заявила о массовом применении тяжелого вооружения в Донбассе
донбасс тяжелое вооружение миссия обсе
Комментировать